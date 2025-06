Lo è sia l alluminio che il piombo nei cruciverba: la soluzione è Metallo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è sia l alluminio che il piombo' è 'Metallo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

METALLO

Curiosità e Significato di Metallo

Approfondisci la parola di 7 lettere Metallo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Metallo? Il metallo è un elemento chimico caratterizzato da elevata conducibilità elettrica e termica, oltre a essere malleabile e resistente. Si trova in natura sotto forma di minerali come l’alluminio e il piombo, ed è fondamentale in molte applicazioni quotidiane, dall’edilizia all’industria. Un materiale versatile e indispensabile, il metallo accompagna la nostra vita in modo invisibile ma prezioso.

Come si scrive la soluzione Metallo

Se "Lo è sia l alluminio che il piombo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

E Empoli

T Torino

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C A S R S C A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARCASSA" CARCASSA

