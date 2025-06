Lo è anche il grano nei cruciverba: la soluzione è Cereale

CEREALE

Curiosità e Significato di Cereale

Perché la soluzione è Cereale? Il termine cereale indica una pianta coltivata per i chicchi commestibili, come frumento, mais e orzo. Sono alimenti base in molte diete, ricchi di carboidrati e energia. Inoltre, i cereali sono fondamentali nella produzione di pane, pasta e altri alimenti quotidiani. In breve, rappresentano un elemento essenziale dell’alimentazione globale e della cultura culinaria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è anche il risoUn vegetale come l avenaLo è un tipo di grano la cui farina si utilizza per impastare i pizzoccheri valtellinesiIl grano lo è al pari dell avenaLo sono grano mais e farro

Come si scrive la soluzione Cereale

C Como

E Empoli

R Roma

E Empoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

