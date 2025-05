Lo sono grano mais e farro nei cruciverba: la soluzione è Cereali

CEREALI

Curiosità e Significato di "Cereali"

Hai risolto il cruciverba con Cereali? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Cereali.

I cereali sono piante agrarie coltivate per i loro semi, utilizzati principalmente come alimenti. Grano, mais e farro sono esempi di cereali che forniscono una ricca fonte di carboidrati, fibre e nutrienti essenziali, e sono alla base di molte diete in tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione: Cereali

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo sono grano mais e farro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

E Empoli

R Roma

E Empoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

