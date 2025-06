Le ritorsioni agli scioperi nei cruciverba: la soluzione è Serrate

SERRATE

Curiosità e Significato di Serrate

La parola Serrate è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Serrate.

Perché la soluzione è Serrate? SERRATE indica le misure di repressione o ostacolo adottate contro gli scioperi, spesso per limitarne l’efficacia o scoraggiare la partecipazione. Si tratta di azioni che cercano di frenare il diritto di protesta, creando difficoltà ai lavoratori che vogliono far valere le proprie ragioni. È un termine che richiama le restrizioni imposte per bloccare o indebolire uno sciopero.

Come si scrive la soluzione Serrate

Hai davanti la definizione "Le ritorsioni agli scioperi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E S A A S T C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCASSATE" SCASSATE

