La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le macchine che avvolgono il refe sui rocchetti' è 'Filatoi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FILATOI

Curiosità e Significato di Filatoi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Filatoi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Filatoi? I filatoi sono le macchine che avvolgono il filo o il refe sui rocchetti, preparando i filati per essere tessuti o lavorati. Sono fondamentali nell'industria tessile, garantendo un avvolgimento uniforme e di qualità. Questi impianti svolgono un ruolo chiave nella produzione di tessuti e abbigliamento, contribuendo a trasformare le materie prime in prodotti finiti pronti per essere indossati.

Come si scrive la soluzione Filatoi

Hai trovato la definizione "Le macchine che avvolgono il refe sui rocchetti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

I Imola

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

I Imola

