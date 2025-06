La valuta degli Stati Uniti nei cruciverba: la soluzione è Dollaro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La valuta degli Stati Uniti' è 'Dollaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOLLARO

Curiosità e Significato di Dollaro

La parola Dollaro è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dollaro.

Perché la soluzione è Dollaro? Il dollaro è la moneta ufficiale degli Stati Uniti, simbolo di una delle economie più grandi del mondo. Riconosciuto globalmente, viene utilizzato in molte transazioni internazionali e rappresenta una delle valute più scambiate al mondo. La sua importanza va oltre i confini americani, influenzando mercati e finanze di tutto il pianeta. È, dunque, un pilastro del sistema economico globale.

Come si scrive la soluzione Dollaro

Hai trovato la definizione "La valuta degli Stati Uniti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

L Livorno

A Ancona

R Roma

O Otranto

