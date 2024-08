La Soluzione ♚ La divisa di Wall Street La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : DOLLARO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente DOLLARO

Curiosità su La divisa di wall street: Il dollaro statunitense (il simbolo: $, il codice ISO 4217: USD; in inglese: United States dollar, ma chiamato informalmente anche dollar, American dollar o semplicemente buck in patria) è la valuta ufficiale degli Stati Uniti d'America. È anche utilizzato come valuta di riserva al di fuori della nazione.

Altre Definizioni con dollaro; divisa; wall; street; Il biglietto verde originale; È d onore in un film western con John Wayne; La moneta di Wall Street; La penisola divisa fra Italia Croazia e Slovenia; È divisa fra Greci e Turchi; La moneta che era divisa in leptà; Il gruppo di Another brick on the wall; Il nome di LeWitt lo scultore che divenne famoso per i suoi wall drawings; La band che lanciò l album The Wall; Noto e misterioso esponente della street art; Il wrestler sovietico del videogame Street Fighter; È Street il gruppo di Bruce Springsteen;