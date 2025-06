La provincia dell Elba nei cruciverba: la soluzione è Livorno

LIVORNO

Curiosità e Significato di Livorno

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Livorno, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Livorno? La provincia dell'Elba si riferisce alla zona amministrativa che comprende l'isola d'Elba, famosa per il suo paesaggio e storia. Tuttavia, il termine è spesso associato a una città più grande, come Livorno, che ne rappresenta il porto principale e il punto di accesso. In questo contesto, la soluzione indica proprio questa città, cuore e porta d'ingresso dell'isola.

Come si scrive la soluzione Livorno

L Livorno

I Imola

V Venezia

O Otranto

R Roma

N Napoli

O Otranto

