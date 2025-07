Provincia dell impero bizantino in Italia nei cruciverba: la soluzione è Esarcato

ESARCATO

Curiosità e Significato di Esarcato

Hai risolto il cruciverba con Esarcato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Esarcato.

Perché la soluzione è Esarcato? L'Esarcato era un importante distretto dell'Impero Bizantino in Italia, governato da un esarca, una sorta di governatore supremo. Questa regione comprendeva zone come Ravenna e l'Italia centrale, ed era fondamentale per il controllo e la difesa dell'impero nel Mediterraneo. Ricopriva un ruolo strategico nell'amministrazione e nel mantenimento della stabilità nel territorio italiano durante il periodo bizantino.

Come si scrive la soluzione Esarcato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Provincia dell impero bizantino in Italia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

S Savona

A Ancona

R Roma

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

