La piccola o dell alfabeto greco nei cruciverba: la soluzione è Omicron

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La piccola o dell alfabeto greco' è 'Omicron'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OMICRON

Curiosità e Significato di Omicron

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Omicron, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Omicron? Omicron è una lettera dell'alfabeto greco, rappresentata dalla O e usata spesso in matematica e scienze per indicare variabili o costanti. La sua forma ricorda una piccola occhiolina, simbolo di qualcosa di piccolo ma importante. Conosciuta anche come la piccola o, questa lettera è fondamentale in molte discipline, dimostrando che anche le cose più minute hanno un ruolo centrale nel sapere.

Come si scrive la soluzione Omicron

Stai cercando la risposta alla definizione "La piccola o dell alfabeto greco"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

M Milano

I Imola

C Como

R Roma

O Otranto

N Napoli

