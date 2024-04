La Soluzione ♚ Uno O greca

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Uno O greca. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OMICRON

Curiosità su Uno o greca: La mitologia greca è la raccolta e lo studio dei miti appartenenti alla cultura religiosa degli antichi greci e che riguardano, in particolare, i loro... Omicron (; ) è la quindicesima lettera dell'alfabeto greco. È una vocale e, contrariamente all'omega, ha sempre quantità breve (in greco "µ", mikròn, significa "piccolo, breve"). Nel sistema di numerazione greco equivaleva a 70. In greco moderno rappresenta il suono //. Il nome originale in epoca classica era /o/. Il nome µ (o piccola) le fu dato dai bizantini, che, dovendola distinguere dall'omofona µa, diedero alle due vocali i nomi "o piccola" e "o grande" in riferimento alla loro dimensione e non alla quantità, che ormai a quell'epoca era già del tutto scomparsa. Il nome può essere accentato: secondo l'originale ...

