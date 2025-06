La Banda di ladri Disney cani dalle zampe corte nei cruciverba: la soluzione è Bassotti

BASSOTTI

Curiosità e Significato di Bassotti

Approfondisci la parola di 8 lettere Bassotti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bassotti? I bassotti sono una razza di cani noti per il loro corpo lungo e le zampe corte, spesso chiamati anche dachshund. Originari della Germania, sono intelligenti, coraggiosi e molto affettuosi. Il loro nome deriva dal tedesco e richiama la forma particolare del corpo, ideale per cacciare animali nel sottosuolo. Sono compagni vivaci e affezionati, perfetti per chi cerca un amico fedele.

Come si scrive la soluzione Bassotti

Se ti sei imbattuto nella definizione "La Banda di ladri Disney cani dalle zampe corte", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

