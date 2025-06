L industria con i giacimenti e i filoni nei cruciverba: la soluzione è Mineraria

MINERARIA

Curiosità e Significato di Mineraria

Perché la soluzione è Mineraria? Il termine mineraria si riferisce a tutto ciò che riguarda le industrie e i settori legati all'estrazione di minerali e risorse dalla terra, come miniere e filoni mineralogici. È un aggettivo che descrive attività, aziende o ambienti collegati alla scoperta e allo sfruttamento di giacimenti naturali, fondamentali per l'economia e la produzione di materiali essenziali nella nostra vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Mineraria

M Milano

I Imola

N Napoli

E Empoli

R Roma

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

