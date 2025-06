Interrotto o disusato nei cruciverba: la soluzione è Smesso

Home / Soluzioni Cruciverba / Interrotto o disusato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Interrotto o disusato' è 'Smesso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SMESSO

Curiosità e Significato di Smesso

Non fermarti alla soluzione! Conosci Smesso più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Smesso.

Perché la soluzione è Smesso? Smesso indica qualcosa che è stato interrotto, abbandonato o non più in uso, come un'abitudine, un’attività o un mestiere. È il termine perfetto per descrivere ciò che si è concluso o terminato definitivamente. In sintesi, smesso segnala un punto finale, un’azione terminata senza più continuità, rendendo chiaro che qualcosa non è più attivo o in funzione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non più indossatoCome un vecchio abito accantonatoInterrottoSpazio non interrotto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Smesso

Se "Interrotto o disusato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

M Milano

E Empoli

S Savona

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T I M R O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MORISOT" MORISOT

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.