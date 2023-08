Come un vecchio abito accantonato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un vecchio abito accantonato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SMESSO

Significato/Curiosita : Come un vecchio abito accantonato

È coperto da un ampio fazzoletto quadrilungo (muccaloru) bianco, a volte bordato di rosso. il fazzoletto è nero, così come l'intero abito, privato di decorazioni... Ho smesso di pensare (certificazione), su fimi. url consultato il 30 gennaio 2023. ^ irama, fuori ora il nuovo album "il giorno in cui ho smesso di pensare"... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

