La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il giorno in cui la donzellerà vien dalla campagna' è 'Sabato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SABATO

Curiosità e Significato di Sabato

Hai risolto il cruciverba con Sabato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Sabato.

Perché la soluzione è Sabato? Il termine sabato deriva dal latino sabbatum, che a sua volta richiama il giorno dedicato al riposo e alla riflessione, in origine associato alla luna o al riposo del settimo giorno. È il settimo giorno della settimana, tradizionalmente dedicato al riposo e alle attività familiari. La frase suggerisce l’arrivo di un momento speciale, come il giorno in cui si torna a casa dalla campagna per rilassarsi e rivedere i propri cari.

Come si scrive la soluzione Sabato

La definizione "Il giorno in cui la donzellerà vien dalla campagna" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

A Ancona

B Bologna

A Ancona

T Torino

O Otranto

