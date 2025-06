Il compianto Veronesi dell oncologia nei cruciverba: la soluzione è Umberto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il compianto Veronesi dell oncologia' è 'Umberto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UMBERTO

Curiosità e Significato di Umberto

La soluzione Umberto di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Umberto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Umberto? Il compianto Veronesi dell’oncologia si riferisce a Umberto Veronesi, illustre oncologo italiano scomparso, che ha rivoluzionato il trattamento dei tumori con innovazioni e umanità. Il suo nome rappresenta dedizione, progresso e speranza nella lotta contro il cancro. Conoscere la sua eredità significa riconoscere l’importanza della ricerca e della cura nel campo medico.

Come si scrive la soluzione Umberto

Hai trovato la definizione "Il compianto Veronesi dell oncologia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

U Udine

M Milano

B Bologna

E Empoli

R Roma

T Torino

O Otranto

