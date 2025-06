I giovani usano questa parola per dire rilassati nei cruciverba: la soluzione è Scialla

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I giovani usano questa parola per dire rilassati' è 'Scialla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCIALLA

Curiosità e Significato di Scialla

Approfondisci la parola di 7 lettere Scialla: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scialla? Scialla è un termine dialettale napoletano che significa rilassati o tranquillo. Viene spesso usato dai giovani per invitare qualcuno a calmarsi o a non preoccuparsi troppo. È entrato nel linguaggio quotidiano anche fuori Napoli, diventando un modo informale e simpatetico per incoraggiare relax e spensieratezza. Insomma, quando qualcuno dice scialla, ti sta suggerendo di prendersela con calma.

Come si scrive la soluzione Scialla

Non riesci a risolvere la definizione "I giovani usano questa parola per dire rilassati"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

