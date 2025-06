I denti molari nei cruciverba: la soluzione è Imola Pseudo

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'I denti molari' è 'Imola Pseudo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMOLA PSEUDO

Curiosità e Significato di Imola Pseudo

La parola Imola Pseudo è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Imola Pseudo.

Perché la soluzione è Imola Pseudo? I denti molari sono i grandi e robusti denti posteriori usati per triturare il cibo. La soluzione IMOLA PSEUDO è un gioco di parole che suggerisce qualcosa di apparentemente reale ma in realtà falso o ingannevole. È un modo creativo per indicare situazioni o elementi che sembrano autentici, ma di fatto lo sono solo in apparenza, invitando a riflettere sulla percezione della realtà.

Come si scrive la soluzione Imola Pseudo

Hai trovato la definizione "I denti molari" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

M Milano

O Otranto

L Livorno

A Ancona

P Padova

S Savona

E Empoli

U Udine

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G E O N D N E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ENDOGENI" ENDOGENI

