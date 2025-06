Grossi cucchiai di legno nei cruciverba: la soluzione è Mestoloni

MESTOLONI

Curiosità e Significato di Mestoloni

Perché la soluzione è Mestoloni? Mestoloni sono grandi cucchiai di legno usati in cucina per mescolare e servire pietanze abbondanti, come zuppe o minestre. Il termine richiama l’idea di strumenti capienti, perfetti per gestire grandi quantità di cibo. La parola deriva dal dialetto e trasmette un senso di tradizione e convivialità in cucina, simbolo di praticità e calore familiare. Un vero alleato per chi ama cucinare con passione.

Come si scrive la soluzione Mestoloni

Stai cercando la risposta alla definizione "Grossi cucchiai di legno"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

