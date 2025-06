Giorgio, celebre regista nei cruciverba: la soluzione è Strehler

STREHLER

Curiosità e Significato di Strehler

Approfondisci la parola di 8 lettere Strehler: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Strehler? Strehler è un cognome di origine tedesca, noto soprattutto per il regista e sceneggiatore americano Arthur Strehler. La parola si associa a personalità artistiche e culturali, e nel gioco enigmistico rappresenta un nome che si cela dietro un indizio come Giorgio, celebre regista. Un modo originale per scoprire figure di spicco nel mondo del cinema e dell’arte.

Come si scrive la soluzione Strehler

Se ti sei imbattuto nella definizione "Giorgio, celebre regista", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

H Hotel

L Livorno

E Empoli

R Roma

