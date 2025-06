È il primo a sfilacciarsi nei cruciverba: la soluzione è Orlo

Home / Soluzioni Cruciverba / È il primo a sfilacciarsi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È il primo a sfilacciarsi' è 'Orlo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORLO

Curiosità e Significato di Orlo

La soluzione Orlo di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Orlo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Orlo? L'orlo è il margine di un tessuto, come quello di un pantalone o di una tovaglia, che può sfilacciarsi se non cucito correttamente. Quando si dice È il primo a sfilacciarsi, si indica proprio questa parte, più soggetta a usura e rottura. Curare bene l'orlo aiuta a mantenere in forma e duraturi i capi d'abbigliamento, proteggendo così il nostro stile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sa fare la sartinaMargine cucitoIncornicia il centrinoGiovanni Primo Ministro fra 800 e 900Desiderato il primo caduto a CalatafimiIl metallo del primo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Orlo

Hai davanti la definizione "È il primo a sfilacciarsi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

R Roma

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F A O O F E A E T S R L L I I P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIETRA FILOSOFALE" PIETRA FILOSOFALE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.