Curiosità e Significato di Navi

Perché la soluzione è Navi? Le navi sono le imbarcazioni che fanno parte del patrimonio dell’armatore, rappresentando il suo investimento e la sua attività principale nel settore marittimo. Sono beni mobili destinati al trasporto di merci o passeggeri, fondamentali per il commercio globale. In sintesi, le navi costituiscono un'importante risorsa patrimoniale per chi lavora nel settore marittimo, simbolo di capacità imprenditoriale e di crescita economica.

Come si scrive la soluzione Navi

N Napoli

A Ancona

V Venezia

I Imola

