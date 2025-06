Come la giocata che rispetta le regole nei cruciverba: la soluzione è Valida

VALIDA

Curiosità e Significato di Valida

La parola Valida è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Valida.

Perché la soluzione è Valida? Valida indica qualcosa che è conforme alle regole e può essere considerata ufficiale o efficace. Nel gioco, una mossa valida rispetta tutte le norme stabilite, garantendo che sia accettata e riconosciuta come corretta. In generale, il termine sottolinea l'idoneità o la legittimità di un'azione o di un documento, confermando la sua validità e affidabilità nel contesto in cui viene utilizzato.

Come si scrive la soluzione Valida

Hai davanti la definizione "Come la giocata che rispetta le regole" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

A Ancona

L Livorno

I Imola

D Domodossola

A Ancona

