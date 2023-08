Efficiente non ancora scaduta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Efficiente non ancora scaduta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VALIDA

Significato/Curiosita : Efficiente non ancora scaduta

Tribù illirica dei dardani, da cui prese il nome. esso è ancora utilizzato - seppur attualmente non ufficialmente - dagli albanesi dello stato kosovaro. lo... Ottiene comunque l'assegnazione della valida. baseball battitore classificatore ufficiale club delle 3000 valide (en) valida, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Efficiente non ancora scaduta : efficiente; ancora; scaduta; Un efficiente sistema per diffondere le notizie; Come un funzionario efficiente e attivo; efficiente , apprezzabile; Era un efficiente servizio postale euro-asiatico; Lampada a incandescenza non proprio efficiente ; ancora to al terreno da un apparato vegetale; Una città toscana con ancora la cinta muraria; Pagamenti dovuti e non ancora versati; Vi è chi ancora brancola; Un brano di Roberto Vecchioni: ancora amore; Lo è la tessera non scaduta ; Non ancora scaduta ;

Cerca altre Definizioni