DONUTS

Curiosità e Significato di Donuts

Approfondisci la parola di 6 lettere Donuts: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Donuts? Le ciambelline americane sono dolci soffici e glassati, tipici della cultura statunitense, conosciuti anche come donuts. Questi biscotti rotondi con un buco al centro sono amati in tutto il mondo per la loro consistenza morbida e il gusto goloso, spesso decorati con zuccheri colorati o cioccolato. Sono un simbolo di colazione e spuntino veloce, rappresentando un piacere irresistibile.

Come si scrive la soluzione Donuts

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

U Udine

T Torino

S Savona

