CINESI

Curiosità e Significato di Cinesi

Approfondisci la parola di 6 lettere Cinesi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cinesi? Il termine cinesi si riferisce alle persone originarie della Cina, il paese più popoloso del mondo, noto per la sua ricca storia e cultura antica. È un aggettivo che indica anche tutto ciò che riguarda questa nazione, dalle tradizioni alla cucina. Quindi, quando si parla di asiatici come Mao Zedong, si fa riferimento ai cinesi, simbolo di un importante capitolo storico e culturale dell’Asia.

Festeggiano un Capodanno molto pittorescoSconfissero i mongoliI sudditi dei MingLo venerano milioni di AsiaticiMiliziani asiatici che combatterono gli americaniMao tung

Come si scrive la soluzione Cinesi

La definizione "Asiatici come Mao Zedong" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

I Imola

N Napoli

E Empoli

S Savona

I Imola

