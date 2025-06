Appassionato di cibo nei cruciverba: la soluzione è Goloso

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Appassionato di cibo' è 'Goloso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GOLOSO

Curiosità e Significato di Goloso

Non fermarti alla soluzione! Conosci Goloso più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Goloso.

Perché la soluzione è Goloso? Appassionato di cibo si riferisce a chi ha una vera e propria passione per il mangiare, apprezzando ogni sapore e gustandosi ogni piatto con entusiasmo. La parola giusta è goloso, un termine che descrive chi prova un grande piacere nel gustare dolci, prelibatezze e tutto ciò che delizia il palato. È un tratto che rende speciale chi ama concedersi qualche sfizio culinario.

Come si scrive la soluzione Goloso

Non riesci a risolvere la definizione "Appassionato di cibo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

S Savona

O Otranto

