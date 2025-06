Additivi per benzine nei cruciverba: la soluzione è Antidetonanti

Home / Soluzioni Cruciverba / Additivi per benzine

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Additivi per benzine' è 'Antidetonanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTIDETONANTI

Curiosità e Significato di Antidetonanti

Approfondisci la parola di 13 lettere Antidetonanti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Antidetonanti? Gli additivi per benzina, come gli antidetonanti, sono sostanze inserite nel carburante per migliorare le prestazioni del motore. Essi evitano il fenomeno del battito in testa e di detonazione, garantendo un funzionamento più pulito, efficiente e duraturo del veicolo. In pratica, aiutano il motore a lavorare al meglio, proteggendolo da danni e ottimizzando l’esperienza di guida.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La esaltano certi additivi alimentarildrocarburi da benzineAdditivi per dolci e bevande

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Antidetonanti

Hai davanti la definizione "Additivi per benzine" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

D Domodossola

E Empoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A B L A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALBARN" ALBARN

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.