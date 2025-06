Acropoli In giro per il mondo nei cruciverba: la soluzione è Atene

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Acropoli In giro per il mondo' è 'Atene'.

ATENE

Curiosità e Significato di Atene

Hai risolto il cruciverba con Atene? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Atene.

Perché la soluzione è Atene? Atene è la capitale della Grecia, famosa per il suo ricco patrimonio storico e culturale. È nota come culla della civiltà occidentale, dove nacquero le prime democrazie e si svilupparono grandi filosofie, arti e scienze. Visitare Atene significa immergersi in un patrimonio millenario, tra antichi monumenti e tradizioni che hanno plasmato il mondo. È davvero una meta imperdibile per chi ama storia e cultura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La città del PanathinaikosFu nemica di SpartaVi si svolsero nel 1896 le prime Olimpiadi moderneTanti giorni dura il giro del mondo di Jules VerneUn veicolo nel film Giro del mondo in ottanta giorniIl Fogg che fece il giro del mondo in 80 giorni

Come si scrive la soluzione Atene

Se ti sei imbattuto nella definizione "Acropoli In giro per il mondo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

T Torino

E Empoli

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C N E E T M O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CEMENTO" CEMENTO

