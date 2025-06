A Genova son perfette col pesto nei cruciverba: la soluzione è Trofie

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'A Genova son perfette col pesto' è 'Trofie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TROFIE

Curiosità e Significato di Trofie

Vuoi sapere di più su Trofie? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Trofie.

Perché la soluzione è Trofie? Le trofie sono un tipico formato di pasta ligure, caratterizzate da una forma allungata e rigata, perfette per catturare il pesto genovese. Questa specialità nasce dalla tradizione culinaria della Liguria, dove la lavorazione manuale e il gusto autentico rendono le trofie un piatto amato in tutto il mondo. Sono un simbolo della cultura gastronomica locale e rappresentano un modo delizioso per gustare i sapori di Genova.

Come si scrive la soluzione Trofie

La definizione "A Genova son perfette col pesto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

O Otranto

F Firenze

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O F L O R P I Mostra soluzione



