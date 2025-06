Vender al mercato nero nei cruciverba: la soluzione è Catone Pseudo

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Vender al mercato nero' è 'Catone Pseudo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATONE PSEUDO

Curiosità e Significato di Catone Pseudo

Vuoi sapere di più su Catone Pseudo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Catone Pseudo.

Perché la soluzione è Catone Pseudo? Catone Pseudo è un termine che si riferisce a un falso o imitatore di Catone, celebre oratore e politico romano. Spesso usato nel gergo, indica qualcuno che si spaccia per esperto ma in realtà non lo è, o una copia non autentica di qualcosa di prezioso. In sintesi, rappresenta l’arte dell’inganno o della falsa apparenza, ed è utile conoscere questa espressione per riconoscere chi cerca di venderti qualcosa di poco serio.

Come si scrive la soluzione Catone Pseudo

Hai trovato la definizione "Vender al mercato nero" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

P Padova

S Savona

E Empoli

U Udine

D Domodossola

O Otranto

