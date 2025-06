Uno dei pianeti terrestri nei cruciverba: la soluzione è Marte

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Uno dei pianeti terrestri' è 'Marte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARTE

Curiosità e Significato di Marte

Perché la soluzione è Marte? Uno dei pianeti terrestri si riferisce a uno dei pianeti del sistema solare con caratteristiche simili alla Terra, come la presenza di una superficie solida. In questo caso, il termine indica Marte, noto anche come il pianeta rosso per il suo colore distintivo. È un mondo affascinante che suscita interesse per eventuali future esplorazioni e la possibilità di ospitare vita.

Come si scrive la soluzione Marte

Se ti sei imbattuto nella definizione "Uno dei pianeti terrestri", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

