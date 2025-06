Un pianeta esplorato da sonde nei cruciverba: la soluzione è Marte

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un pianeta esplorato da sonde' è 'Marte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARTE

Curiosità e Significato di Marte

Approfondisci la parola di 5 lettere Marte: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Marte? Marte è il quarto pianeta del sistema solare, noto come il “pianeta rosso” per la sua superficie ricca di ossidi di ferro. È stato esplorato da numerose sonde spaziali, che hanno studiato il suo clima, le sue caratteristiche e la possibilità di ospitare vita in passato. La ricerca su Marte aiuta a capire meglio l’origine del nostro sistema e le possibilità di colonizzazione futura.

Come si scrive la soluzione Marte

Hai trovato la definizione "Un pianeta esplorato da sonde" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T L O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALITO" ALITO

