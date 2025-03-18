Così era detta l arma impugnata da Attila
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Così era detta l arma impugnata da Attila' è 'Spada Di Marte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SPADA DI MARTE
Perché la soluzione è Spada Di Marte? La spada di Marte era l'arma impugnata da Attila, il sovrano degli Unni noto per la sua ferocia e il suo potere militare. Questa spada simbolizzava la forza e il valore del condottiero, diventando un'icona della sua supremazia in battaglia. La sua presenza incuteva timore tra i nemici, consolidando la leggenda di Attila come uno dei guerrieri più temuti del suo tempo. La spada di Marte rappresenta quindi un simbolo di vittoria e di dominio in guerra.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così era detta l arma impugnata da Attila". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Così era detta l arma impugnata da Attila nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Spada Di Marte
La definizione "Così era detta l arma impugnata da Attila" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così era detta l arma impugnata da Attila" conferma che la soluzione 'Spada Di Marte' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Spada Di Marte
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così era detta l arma impugnata da Attila" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spada Di Marte' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Così era detta la Grecia anticaCosì era detta Caterina II di RussiaJeanne d : così era detta la pulzella d OrléansCosì era detta la nave mercantile degli antichi RomaniCosì era detta la Taylor
E A A S E N L R