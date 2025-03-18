Così era detta l arma impugnata da Attila

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Così era detta l arma impugnata da Attila' è 'Spada Di Marte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPADA DI MARTE

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Perché la soluzione è Spada Di Marte? La spada di Marte era l'arma impugnata da Attila, il sovrano degli Unni noto per la sua ferocia e il suo potere militare. Questa spada simbolizzava la forza e il valore del condottiero, diventando un'icona della sua supremazia in battaglia. La sua presenza incuteva timore tra i nemici, consolidando la leggenda di Attila come uno dei guerrieri più temuti del suo tempo. La spada di Marte rappresenta quindi un simbolo di vittoria e di dominio in guerra.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così era detta l arma impugnata da Attila". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Così era detta l arma impugnata da Attila nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Spada Di Marte

La definizione "Così era detta l arma impugnata da Attila" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così era detta l arma impugnata da Attila" conferma che la soluzione 'Spada Di Marte' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Spada Di Marte

S Savona P Padova A Ancona D Domodossola A Ancona D Domodossola I Imola M Milano A Ancona R Roma T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così era detta l arma impugnata da Attila" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spada Di Marte' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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