Significato della soluzione per: Somma di dodici mesi

Un anno indica un periodo di tempo pari approssimativamente a quello impiegato dalla Terra per completare la sua orbita attorno al Sole. Stando alla definizione astronomica, un anno dovrebbe essere diviso in 365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 9,54 secondi: questo è quello che viene chiamato "anno siderale" o "anno astrale". Per motivi pratici, nel tempo si sono utilizzate altre definizioni. In particolare, al fine di ricondurre l'anno a un numero intero di giorni, nel calendario gregoriano (dove un anno è suddiviso in 12 mesi) si definisce anzitutto un anno pari a 365 giorni (detto anno civile o anno comune), introducendo i cosiddetti "anni bisestili" della durata di 366 giorni, per correggere la discrepanza con l'anno siderale.

Italiano: Sostantivo: anno ( approfondimento) m (pl.: anni) . (astronomia) unità di misura del tempo che corrisponde al periodo di rivoluzione della Terra attorno al SoleEquivalenza: 1 anno = 12 mesi = ca. 52 settimane = ca. 365 giorni = 8.760 ore = 525.600 minuti = 31.536.000 secondi sono passati tanti anni dall'ultima volta in cui ho giocato.. anno bisestile: a. formato da 366 giorni che allunga di un giorno il mese di febbraio; si tratta in genere di un anno multiplo di 4.