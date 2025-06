Un incombenza temporanea nei cruciverba: la soluzione è Incarico

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un incombenza temporanea' è 'Incarico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INCARICO

Curiosità e Significato di Incarico

Perché la soluzione è Incarico? Incarico indica un compito o una responsabilità temporanea affidata a qualcuno, spesso per svolgere un lavoro specifico. Può riguardare attività professionali, incarichi di gestione o compiti assegnati per un periodo limitato. È un termine che sottolinea l'assegnazione di un dovere da svolgere, con una durata definita e un obiettivo preciso. In sostanza, rappresenta un compito momentaneo e ben delimitato.

Come si scrive la soluzione Incarico

Hai trovato la definizione "Un incombenza temporanea" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

