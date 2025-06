Temporanea provvisoria come certe occupazioni nei cruciverba: la soluzione è Avventizia

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Temporanea provvisoria come certe occupazioni' è 'Avventizia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVVENTIZIA

Hai risolto il cruciverba con Avventizia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Avventizia.

Perché la soluzione è Avventizia? L'avventizia indica una condizione temporanea o provvisoria, spesso riferita a occupazioni o situazioni che non sono stabili o definitive. È qualcosa che si presenta in modo occasionale e può scomparire facilmente, come un intervento momentaneo. In sostanza, rappresenta una soluzione transitoria, destinata a durare poco o a essere sostituita da qualcosa di più stabile nel tempo.

Se "Temporanea provvisoria come certe occupazioni" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

V Venezia

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

Z Zara

I Imola

A Ancona

