ARMADILLO

Curiosità e Significato di Armadillo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Armadillo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Armadillo? L'armadillo è un mammifero noto per la sua corazza dura e protettiva, che gli permette di difendersi dai predatori e di proteggere il suo corpo. Questo animale, originario delle Americhe, affascina per la sua capacità di avvolgersi completamente nel suo guscio, rendendolo unico nel mondo animale. Un vero esempio di adattamento naturale e ingegno biologico.

Come si scrive la soluzione Armadillo

Hai davanti la definizione "Un animale famoso per la curiosa corazza" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

M Milano

A Ancona

D Domodossola

I Imola

L Livorno

L Livorno

O Otranto

