Tre mostri mitici nei cruciverba: la soluzione è Arpie

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tre mostri mitici' è 'Arpie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARPIE

Curiosità e Significato di Arpie

La parola Arpie è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Arpie.

Perché la soluzione è Arpie? Le Arpie sono creature della mitologia greca, spesso rappresentate come mostri con il volto di donna e il corpo di uccello, simbolo di vendetta e crudeltà. Queste figure mitiche evocano immagini di spiriti vendicativi che perseguitano i malvagi. In modo più ampio, il termine richiama figure inquietanti e leggendarie legate alle paure antiche, rendendolo perfetto per il titolo di una serie di mostri mitici.

Come si scrive la soluzione Arpie

Stai cercando la risposta alla definizione "Tre mostri mitici"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

P Padova

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C T L I R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORTILI" CORTILI

