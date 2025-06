Mitologiche streghe nei cruciverba: la soluzione è Arpie

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Mitologiche streghe' è 'Arpie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARPIE

Curiosità e Significato di Arpie

Perché la soluzione è Arpie? Le arpie sono figure della mitologia greca, spesso rappresentate come donne con il corpo di uccelli rapaci. Simboleggiano la vendetta e il caos, e sono note per afferrare le loro vittime e portarle via. Il termine richiama immagini di creature mitiche dal carattere ambivalente, che uniscono fascino e terrore, arricchendo il mondo delle leggende antiche.

Come si scrive la soluzione Arpie

La definizione "Mitologiche streghe" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

R Roma

P Padova

I Imola

E Empoli

