Sportivi esperti di venti nei cruciverba: la soluzione è Velisti

Home / Soluzioni Cruciverba / Sportivi esperti di venti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sportivi esperti di venti' è 'Velisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VELISTI

Curiosità e Significato di Velisti

La parola Velisti è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Velisti.

Perché la soluzione è Velisti? I velisti sono gli sportivi specializzati nella navigazione a vela, esperti nel sfruttare il vento per muoversi sulle barche. Con competenza e passione, leggono le caratteristiche delle correnti e manovrano con abilità tra le vele. Sono appassionati di mare e vento, capaci di affrontare sfide in mare aperto. Insomma, i velisti sono veri maestri del vento e della vela.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Amano regatareUn groviglio di ventiÈ propria del linguaggio di tecnici ed espertiSono esperti in montature

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Velisti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sportivi esperti di venti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

E Empoli

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S N G L O I O U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "USIGNOLO" USIGNOLO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.