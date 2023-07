Come le fiamme domate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come le fiamme domate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESTINTE

Significato/Curiosita : Come le fiamme domate

Ad avere ragione delle fiamme. appena l'8 febbraio le fiamme sono state domate con l'intervento dei tecnici specializzati della smit internationale provenienti... Maggior parte comete dormienti o estinte. si ritiene che circa il 6% degli asteroidi near-earth siano nuclei estinti di comete che non sperimentano più... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

