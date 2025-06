Soldati che combattono per chiunque li compensi nei cruciverba: la soluzione è Mercenari

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Soldati che combattono per chiunque li compensi' è 'Mercenari'.

MERCENARI

Curiosità e Significato di Mercenari

Approfondisci la parola di 9 lettere Mercenari: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mercenari? I mercenari sono soldati che combattono non per una patria o ideali, ma esclusivamente in cambio di denaro o altri compensi. La loro motivazione principale è il guadagno personale, indipendentemente dalla causa o dal paese per cui lottano. Sono figure spesso presenti nei conflitti più complessi e controversi, dove il denaro supera le affiliazioni nazionali o ideologiche.

Come si scrive la soluzione Mercenari

Stai cercando la risposta alla definizione "Soldati che combattono per chiunque li compensi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

R Roma

C Como

E Empoli

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

