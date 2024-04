La Soluzione ♚ Combattevano se pagati

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MERCENARI

Curiosità su Combattevano se pagati: Protestanti, erano esasperati dalla lunga spedizione per la quale non erano stati pagati, e mossi da odio contro la chiesa cattolica, si riversarono su roma, conquistandola... Un mercenario è un individuo che, per profitto personale, si unisce a una guerra pur non appartenendo a nessuno degli schieramenti presenti sul campo. A partire dal XX secolo, i mercenari iniziarono a diventare sempre più malvisti tanto che le Convenzioni di Ginevra dichiarano che non potevano essere riconosciuti come legittimi combattenti né potevano godere dello status di prigionieri di guerra (a differenza dei normali militari).

