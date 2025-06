Si trascrive sul documento che si archivia nei cruciverba: la soluzione è Numero Di Protocollo

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Si trascrive sul documento che si archivia' è 'Numero Di Protocollo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NUMERO DI PROTOCOLLO

Curiosità e Significato di Numero Di Protocollo

Vuoi sapere di più su Numero Di Protocollo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 18 lettere nella pagina dedicata: Numero Di Protocollo.

Perché la soluzione è Numero Di Protocollo? Il numero di protocollo è un codice univoco assegnato a ogni documento ufficiale al momento dell’archiviazione. Serve a identificarlo facilmente e a tracciare tutte le operazioni relative, come invii, ricezioni o modifiche. Pensalo come il “codice fiscale” del documento, che permette di ritrovarlo rapidamente tra migliaia di altri. È uno strumento fondamentale per l’organizzazione e la gestione documentale.

Come si scrive la soluzione Numero Di Protocollo

Hai davanti la definizione "Si trascrive sul documento che si archivia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

U Udine

M Milano

E Empoli

R Roma

O Otranto

D Domodossola

I Imola

P Padova

R Roma

O Otranto

T Torino

O Otranto

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

O Otranto

