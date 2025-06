Si paga al casello autostradale nei cruciverba: la soluzione è Pedaggio

Home / Soluzioni Cruciverba / Si paga al casello autostradale

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si paga al casello autostradale' è 'Pedaggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PEDAGGIO

Curiosità e Significato di Pedaggio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Pedaggio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pedaggio? Il pedaggio è l'importo che si paga per utilizzare una strada a pagamento, come le autostrade. Serve a coprire i costi di manutenzione e gestione delle infrastrutture stradali. Quando si passa al casello autostradale, si effettua un pagamento che permette di proseguire il viaggio in modo più rapido e sicuro. Con questa parola si indica quindi il contributo richiesto per percorrere certe vie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si paga al casellante in autostradaTassa di transitoLo paga chi viaggia in autostradaLo si paga al caselloAl supermarket scaffalatura vicina a dove si pagaSi paga al posto dell ICI

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pedaggio

Hai davanti la definizione "Si paga al casello autostradale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P S U R B A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUPERBA" SUPERBA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.