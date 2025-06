Scialacquatore... di consigli nei cruciverba: la soluzione è Prodigo

PRODIGO

Curiosità e Significato di Prodigo

La parola Prodigo è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Prodigo.

Perché la soluzione è Prodigo? Prodigo indica una persona generosa e munifica, che spende o distribuisce senza parsimonia beni, risorse o consigli. È chi dà molto, spesso in modo smodato, senza badare a spese o conseguenze. La parola richiama l’idea di abbondanza e apertura, rendendola perfetta per descrivere chi si dona con entusiasmo e generosità. In definitiva, un prodigo è un vero esempio di altruismo e grande cuore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è il figliolo della parabolaGenerosoDànno consigli nel mettere su casaAttende lo scialacquatoreSeguono i consigli dell allenatore

Come si scrive la soluzione Prodigo

Hai trovato la definizione "Scialacquatore... di consigli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

R Roma

O Otranto

D Domodossola

I Imola

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I B U L B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BULBI" BULBI

