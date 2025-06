Schiere devastatrici che calavano nei cruciverba: la soluzione è Orde

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Schiere devastatrici che calavano' è 'Orde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORDE

Curiosità e Significato di Orde

Perché la soluzione è Orde? L'ordeaè un termine che indica un grande gruppo di persone o animali, spesso in movimento, come un esercito o una folla compatta. L'immagine evocata è quella di schiere devastatrici che si avvicinano minacciose, pronte a mettere tutto sottosopra. In sostanza, l’orda rappresenta un’immensa massa pronta all’attacco, simbolo di forza e caos. È un termine che sottolinea l’impatto di gruppi numerosi e potenti.

Come si scrive la soluzione Orde

Hai davanti la definizione "Schiere devastatrici che calavano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

R Roma

D Domodossola

E Empoli

