Può volare all indietro nei cruciverba: la soluzione è Colibrì

Home / Soluzioni Cruciverba / Può volare all indietro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Può volare all indietro' è 'Colibrì'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLIBRÌ

Curiosità e Significato di Colibrì

La parola Colibrì è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Colibrì.

Perché la soluzione è Colibrì? Il colibrì è un piccolo uccello noto per la sua capacità di volare in modo unico, anche all’indietro, grazie alle sue ali che si muovono con un movimento rotatorio. Questo straordinario volo lo rende speciale tra gli uccelli, simbolo di leggerezza e agilità. La sua abilità di cambiare direzione rapidamente rappresenta anche un esempio di libertà e adattabilità nel mondo animale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un piccolissimo uccelloIl più piccolo degli uccelliUna grossa falena dalla lunga proboscidePuò volare verticalmenteCome il fenomeno che non può tornare indietroUn aereo che può volare a oltre 15 km di altezza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Colibrì

Hai davanti la definizione "Può volare all indietro" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

L Livorno

I Imola

B Bologna

R Roma

Ì -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A T I S M I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STIMATI" STIMATI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.